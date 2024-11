Antes do fim da formação de Roça, peões discutem durante intervalo comercial | A Fazenda 16

Já na madrugada desta quarta-feira (06), pouco antes do fim da formação da sétima Roça de A Fazenda 16, os peões discutiram outra vez durante o intervalo comercial. Zé Love, Sacha, Yuri e Luana entraram em atrito por conta de falas do ex-jogador de futebol. Depois, Fernando discutiu com a Fazendeira e também com Gui.