Babi comentou com Gilsão que Vanessa ficou com ciúme de Gizelly ao ver a advogada deitada na cama do Sidney. Ela acha que foi de brincadeira, mas lembrou que brincadeiras podem ter um fundo de verdade. Quando o ator voltou para terminar a louça, ela o culpou pela "tretinha" entre as duas peoas.