Babi desabafou com Juninho sobre conflito com Luana e afirmou que não aceitou pedido de desculpas da influenciadora: ‘É um direito meu’. Juninho criticou então mudança de comportamento de Luana durante tretas na Sede. Ao escutar o relato do amigo, Babi também afirmou que pretende confrontar a Fazendeira: ‘Não tenho medo’.