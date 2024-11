Babi e Juninho conversam sobre jogo durante festa: 'Lutar contra eles até o final' | A Fazenda 16

Na madrugada deste sábado (09), durante a festa, Babi e Juninho tiveram uma conversa na pista de dança sobre jogo. Na visão do cantor e jornalista, os integrantes do G4 irão procurar novos motivos para criar discussões com os adversários, já que Zé Love, maior adversário deles, foi eliminado. “É a primeira vez que eles tiram alguém”, comentou o peão. “Eu vou lutar contra eles até o final”, garantiu a modelo.