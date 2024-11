Babi contou para Vanessa que Albert ressaltou mais uma vez que joga sozinho e disse ainda sua jogada com Flor, na semana passada, foi uma coisa momentânea. As peoas comentaram o fato do empresário se achar um grande jogador e de a cada semana ele se aliar com uma pessoa diferente. Elas ainda debateram sobre concordarem ou não com o jogo dele e o de Flor.