Babi ou Sidney: G4 debate sobre alvo da próxima formação de Roça | A Fazenda 16

No fim da tarde deste domingo (03), Luana, Sacha, Yuri e Gui debateram na casa da árvore quem será o alvo do grupo na próxima formação de Roça: Babi ou Sidney. Sacha defende que é melhor a Fazendeira indicar Sidney pois, em sua opinião, ele é um dos cabeças do grupo adversário e, caso seja eliminado, trará mais respostas do que uma eventual saída de Babi. Já os outros integrantes acreditam que a modelo está mais queimada com o público do que o ator.