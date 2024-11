Durante a festa, Luana desabafou com Yuri, Sacha e Gui, seus maiores aliados no jogo. ‘Eu não tenho vontade nenhuma de comemorar, de aproveitar, com esse bando de mentiroso’, disparou Luana. ‘Nem eu, tu acha que eu tenho’, respondeu Yuri Bonotto. ’O mais hipócrita é esse Albert, o mais hipócrita que existe’, completou Yuri.