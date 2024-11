Sidney conduziu a vaca e o bezerro para o pasto. No entanto, ele enfrentou dificuldades no meio do caminho. Isso porque o bezerro pulou dentro da horta. Sidney repreendeu o animal, que saiu do local. ‘Você quebrou tudo’, afirmou o peão. Apesar disso, o ator achou a situação engraçada e caiu na gargalhada ao contá-la para Gilson.