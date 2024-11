Em conversa com Fernando, Gilsão disse estar sem paciência para os membros do G4. ‘Cada vez eles estão achando que mandam mais’, declarou o chef de cozinha. Fernando então disse que vai mudar sua estratégia. ‘Vou fazer o jogo do sonso agora’, declarou. O peão ainda falou que irá adotar o mesmo discurso dos adversários.