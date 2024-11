Camila e Fernando comentam o jogo de Sacha | A Fazenda 16

Enquanto observavam os animais, Camila e Fernando conversaram sobre a Roça de hoje (31). A professora revelou que está um pouco apreensiva, mas que não vai com uma aparência abatida para o Deck de Eliminação. Ambos comentaram que gostariam que Sacha fosse eliminado e relembrar algumas das atitudes do peão ao longo do programa. Camila ainda ressaltou que Sacha deixa o jogo trancado, uma vez que sempre volta aos mesmos assuntos, desde a primeira semana.