Camila e Gizelly malham e conversam sobre a vida fora de A Fazenda 16

Enquanto malhavam na academia, na noite desta quinta-feira (17), Camila e Gizelly conversaram sobre a vida fora do reality. ‘Você agora vai ser a Camila da Fazenda, é melhor do que a ex’, disse Gizelly. ‘Eu prefiro ficar conhecida como ex-Fazenda, do que ex de alguém’, respondeu Camila. ‘E agora, quem namorar a gente, vai ser o ex da Camilla e o ex da Gizelly’, completou a advogada.