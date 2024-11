Na noite desta quinta-feira (31), após Sacha ser anunciado como o primeiro salvo da sexta Roça da temporada, a apresentadora Adriane Galisteu anunciou que Camila Moura foi eliminada com 25,49% dos votos do público. 'Camila, às vezes parece que você se sente uma estranha no ninho. Você busca conciliação e fatos em um jogo de conflitos e opiniões’, comentou Adriane Galisteu.