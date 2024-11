Cão de guarda, justiceiro e trabalho sujo: Grupinho traça perfil dos aliados de Sacha | A Fazenda 16

Ainda em conversa na casa da árvore, Flora e Sidney traçaram o perfil de cada um dos aliados de Sacha e as funções de cada um no jogo do ator. Para eles, Yuri é o "cão de guarda" e o Gui é observador de injustiças. Já Luana é a "cota de mulher", mas Gizelly acrescentou que ela é quem faz o trabalho sujo para o grupo.