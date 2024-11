Ao tentar colocar o cabresto em Colorado, Sacha se surpreendeu com tentativa de mordida do cavalo: 'Tá esquisito hoje', comentou o ator. Sem desistir da atividade, Sacha conseguiu domar o animal e brincou com a situação: 'Gostaria que você demonstrasse um pouco mais de respeito, eu te trato muito bem'.