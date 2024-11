Dardos na aliada? Gui, Sacha e Yuri armam cena para provocar Luana | A Fazenda 16

Yuri, Gui e Sacha resolveram subverter a tradição do dardo no Rancho do Fazendeiro e colocaram como alvo a foto da aliada Luana, enquanto ela estava no banheiro. Eles apenas fingiram que fizeram os arremessos, mas soltaram algumas alfinetadas de brincadeira para a amiga ouvir. Depois eles voltaram para a programação normal para arremessar dardos em Fernando.