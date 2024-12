De churrasco à viagem: Luana, Gui e Sacha compartilham planos para quando saírem de A Fazenda 16

Na noite deste sábado (07), os peões Luana, Gui e Sacha conversaram na varanda sobre seus planos para quando saírem de A Fazenda 16. A influenciadora deseja encontrar o namorado e ir para um hotel passar um tempo a sós com ele. Já o modelo planeja um churrasco em família. Por fim, o ator quer encontrar a mãe e fazer uma viagem com amigos. Depois, o trio comentou sobre o isolamento do resto do mundo que o reality show rural proporciona aos participantes.