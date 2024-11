Enquanto faziam o trato dos animais, Sacha e Luana brincaram com as vassouras e mostraram suas ‘habilidades em artes marciais’. Sacha surpreendeu os peões ao mostrar movimentos típicos do KungFu. Luana brincou ao ver habilidade do ator em rodar a vassoura nas mãos: 'Ele faz igualzinho o Jackie Chan'.