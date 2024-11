‘Ela acha que é esperta, mas não engana o público não’, declara Sacha sobre Gizelly | A Fazenda 16

Enquanto finalizavam a limpeza do pasto, Sacha e Flor falaram sobre a última formação de Roça. A apresentadora revelou que os membros do grupinho ficaram bravos com Flora. Isso porque eles queriam que a filha de Arlindo Cruz puxasse Luana da Baia para a Roça. ‘A Flora fez certíssimo, eu faria o mesmo no lugar dela’, disse Sacha. Gizelly então virou pauta na conversa. ‘Ela acha que é esperta, mas não engana o público não’, declarou o ator.