Enquanto estavam no ofurô, Gui e Yuri criticaram Babi. ‘Ela é uma grande sonsa e mentirosa’, afirmou o ator. Ele ainda declarou que a rival falou inverdades sobre Yuri. ‘Ali é todo mundo assim’, disse o modelo. Gui então revelou que já está pensando no que irá falar quando receber votos dos integrantes do grupinho.