Depois de discutir com os rivais, Zé Love teve uma conversa com seus aliados. No papo, ele abordou a próxima votação. ‘Eles acham que todo mundo vai no Sacha, não imaginam que vão no Gui’, disse o ex-jogador de futebol. Zé aproveitou para criticar o ator: ‘Acha que é o centro das atenções’.