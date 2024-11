Em conversa com aliados na casa da árvore, Gui Vieira não poupou palavras para atacar Zé Love. ‘Ele me chamando de covarde, ele falou que meu pai tem vergonha de mim, que meu pai me acha um covarde’, disse Gui Vieira. ‘As nossas famílias podem ver tudo isso’, respondeu Sacha Bali.