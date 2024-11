‘Ele quebrava nosso psicológico’, reflete Gui sobre rivalidade com Zé Love | A Fazenda 16

Ainda refletindo sobre a eliminação de Zé Love na última Roça, Gui comentou sobre o jogo do ex-peão. Para o ator, Zé ‘quebrava o psicológico’ dos adversários. Yuri também criticou o jogo do rival e reclamou do comportamento de Albert com Luana. Os peões falaram ainda quais estratégias pretendem adotar nas próximas etapas da competição: ‘Falar tudo com verdade’, acrescentou Sacha.