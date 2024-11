'Eles oprimem a Flor', diz Yuri para Sacha após conversa com a peoa | A Fazenda 16

Após conversar com Flor na varanda da Sede, na madrugada desta quinta-feira (07), Yuri comentou algumas declarações da peoa para Sacha, que não estava presente na conversa. “Eles oprimem a Flor”, disse o criador de conteúdo para o novo Fazendeiro. “Quem mais oprime é o Sidney e o Zé Love”, acrescentou. Yuri também disse que eles a proibiam de conversar com os integrantes do G4. “Tadinha, dá até pena”, comentou. “Ela é super fiel, sempre defende eles”, destacou Luana.