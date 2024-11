‘Eles são muito incoerentes’, afirma Yuri sobre Albert e Sidney | A Fazenda 16

Sacha acredita que se for para uma Roça com Sidney ou com Gilsão, ele permanecerá na Sede. O ator disse para Yuri que não está se achando, mas que esses dois participantes tem reais motivos para serem eliminados, diferentes dele. Já o Fazendeiro da semana aproveitou o gancho da conversa e disse que não entende os ataques de Albert direcionados a eles.