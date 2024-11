‘Eles se acham os campeões’, afirma Babi sobre G4 | A Fazenda 16

Babi comentou com Sidney e Flora o fato de Sacha usar diversos gatilhos em suas falas para atacar os adversários. Eles também relembrar outras atitudes do ator que para eles tem uma maldade disfarçada. Babi também falou de Flor tomar decisões no jogo com o que lhe convém. Já Flora trouxe o argumento que alguns participantes acreditam que Sacha pode se tornar campeão e por isso não criam nenhum embate com o mesmo.