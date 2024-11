‘Em determinados momentos, não se posiciona pelo grupo’, opina Gilson sobre Flor | A Fazenda 16

Flor desabafou com Zaac na manhã desta quarta-feira (16), pois se sentia oprimida em alguns momentos por seus aliados. O funkeiro falou com Gilson sobre a conversa que teve com a peoa. Zaac então refletiu sobre a situação e disse que seu grupo deve dar liberdade para as pessoas falarem o que desejam. ‘A Flor é sempre pontuada, bloqueada’, declarou ele. ‘Em determinadas momentos, ela não se posiciona pelo grupo’, opinou Gilson.