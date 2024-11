Em papo com Gui, Albert diz que pode votar em Flora: ‘A Flor também deve ir’ | A Fazenda 16

Em conversa com Gui, Albert falou mais sobre sua postura e estratégias no jogo daqui para frente. O empresário disse que Flor é sua aliada, mas que não compactua com as atitudes da apresentadora. Ele explicou que, agora, não irá votar em Sidney. Albert deseja a saída de Gizelly, porém, como a advogada deve ser indicada por Sacha, ele deve votar em Flora. ‘Tenho certeza que a Flor também deve ir’, afirmou.