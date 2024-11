‘Essa Roça é sobre as duas, sobre a Flora e a Gizelly’, declara Babi Muniz | A Fazenda 16

Em conversa na academia com Gilsão e Fernando, Babi Muniz disse que a Roça da noite desta quinta-feira (14), falará sobre Flora e Gizelly. ‘Eu acho que a Nêssa sobra e deve ficar entre as duas, é sobre realmente as coisas do grupão’, disse Babi Muniz. Na sequência, Gilsão, Fernando e Babi discutiram sobre qual das três peoas pode ter combinado ‘sinais’ com Julia Simoura e como isso pode afetar a permanência delas no jogo.