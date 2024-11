‘Eu e você estamos sozinhos, o pessoal duvida da gente’, declara Albert para Flor | A Fazenda 16

O atual momento do jogo foi debatido por Fernando, Flor e Albert. O chef de cozinha disse que o G4 mudou o tratamento com a apresentadora depois da votação. Já Albert disse que ele e sua aliada estão sozinhos no jogo: ‘O pessoal duvida da gente’. O empresário ainda ressaltou que Fernando é importante para os membros do G4, pois ele entra em embate com os rivais.