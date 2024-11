Na manhã deste domingo (24), Albert acordou animado para o trato da vaca e do boi ao lado de Juninho: 'Eu e você, você e eu'. O peão comentou ainda sobre a falta do Fazendeiro e dos moradores da Baia no auxílio da atividade. A dupla se dirigiu ao espaço dos animais e fez as primeiras etapas do cuidado com o bezerro.