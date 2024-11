‘Eu falei que a gente tava em regime de opressão’, diz Sacha para aliados | A Fazenda 16

Na noite desta segunda-feira (28), Sacha Bali comentou com seus aliados do G-4, sobre o tratamento que eles estão recebendo dos integrantes do grupo de Zé Love. ‘Eu falei que a gente tava em regime de opressão aqui, daí chegou lá, a Gizelly falou que não pode ficar assim, se não eles vão ficar como favoritos’, declarou Sacha. ‘Mas Sacha, eles não acham que a imagem deles está suja não’, respondeu Luana.