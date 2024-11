'Eu fiz dois gols na Chape no domingo’, Zé Love conta sobre o acidente da Chapecoense | A Fazenda 16

Zé Love contou para seus aliados que jogou contra a Chapecoense, dias antes do avião do clube catarinense cair. ‘Fiz dois gols na Chape no domingo, lá em Chapecó, Vitória e Chapecoense, ganhamos de quatro a um lá, eu fiz dois gols, time titular, último jogo do time titular para viajar para a Colômbia’, disse Zé Love.