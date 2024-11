Na noite deste domingo (10), Flor entrou no quarto e desabafou com Sacha, Yuri e Luana. A apresentadora comentou sobre algumas desavenças que vem tendo com Flora e Gizelly. ‘Eu já virei alvo né, já sei’, comentou Flor. ‘A gente acha que o povo vai no Albert dessa vez’, disse Sacha Bali. ‘Vão em mim’, respondeu Flor.