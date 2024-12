‘Eu me defendo, depois defendo a Flor’, dispara Albert Bressan | A Fazenda 16

Na tarde desta segunda-feira (02), os peões discutiram sobre possíveis indicações para a Roça. ‘Para quem quiser fazer conta, eu me defendo e depois defendo a Flor, a Flor defende ela, depois ela me defende’, disse Albert Bressan. ‘A gente não tá preocupado não Albert’, respondeu Sacha Bali. Na sequência, Sacha disse que caso Flora seja a mais votada, ela puxará Gilsão para a Roça. A filha do cantor Arlindo Cruz discordou e disse que puxaria Gui Vieira.