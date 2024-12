Na noite deste sábado (30), os aliados do G4 comentaram sobre a ‘sessão cinema’ e a saudade que possuem de casa. ‘Eles fazem isso aí pro cara ficar com mais saudade lá de fora’, declarou Yuri Bonotto. ‘Isso daí é pra gente se distrair mano’, respondeu Yuri. ‘Eu me distraí, mas minha saudade aumentou’, disse Yuri.