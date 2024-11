‘Eu não gosto de fazer as coisas para aparecer não’, diz Luana em conversa com Gui | A Fazenda 16

Na madrugada desta segunda-feira (25), Luana Targinno desabafou com Gui Vieira na piscina. A empresária disse que as pessoas sempre julgaram o jeito dela de ser e de lidar com as coisas.‘As pessoas sempre falavam do meu jeito, que eu queria aparecer, mas eu juro que sou tímida, eu não gosto de fazer as coisas para aparecer não’, declarou Luana Targinno.