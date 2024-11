‘Eu não sou burro como você pensa que eu sou’, declara Fernando para Sacha | A Fazenda 16

Fernando e Sacha se desentenderam logo após a gravação da dinâmica da Hora do Faro (programa que irá ao ar no domingo, 17/11). O cozinheiro disse o ator o subestima muito e que ele não precisa ser gentil com uma pessoa que já tratou ele mal diversas vezes. Os peões. Fernando também relembrou de todos os conflitos que teve com Sacha desde os primeiros dias do reality e ressaltou que o diretor é mentiroso.