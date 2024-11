‘Eu quero de fato, que as pessoas conheçam o Sidney’, declara Sidney Sampaio | A Fazenda 16

Na noite desta quarta-feira (23), Sidney Sampaio teve uma conversa descontraída com, Flora, Albert, Gizelly e Camila. Durante a conversa, os peões falaram sobre as expectativas que tinham para o reality e também sobre o mundo que encontrarão fora do reality. ‘Eu quero, de fato, que as pessoas conheçam o Sidney’, declarou o ator.