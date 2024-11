'Eu te acho um lixo', diz Fernando para Sacha durante intervalo da formação de Roça | A Fazenda 16

Na noite desta terça-feira (05), durante um dos intervalos comerciais da formação de Roça da semana, os peões continuaram as discussões iniciadas ao longo da votação. Sacha teve confrontos com Gizelly e Babi a respeito da justificativa de voto da advogada no ator, e depois Fernando disparou contra ele. “Gente que nem você não merece respeito”, afirmou o chef de cozinha. “Eu te humilho porque eu te acho um lixo”, acrescentou.