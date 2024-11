‘Eu tô num ranço dessa menina’, declara Zé Love sobre Luana | A Fazenda 16

Zé Love desabafou com Flora sobre convivência com Luana. O ex-jogador de futebol afirmou sentir ‘ranço’ da peoa e criticou comportamento da influenciadora na noite anterior. Zé relembrou ainda discussão com Luana após comentário da rival sobre seu filho: ‘Se xingar, eu vou xingar mãe’. Flora e Albert orientaram o peão a não entrarem nesse assunto: ‘Não se iguala’, acrescentou Flora.