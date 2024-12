‘Eu vi que sua postura mudou’, declara Sidney para Luana | A Fazenda 16

Na noite deste domingo (01), Sidney Sampaio conversou com Luana Targinno sobre a relação dos dois dentro do jogo. ‘Eu vi que sua postura mudou, uma hora eu via uma Luana toda arretada, que ia pra cima, depois eu via uma menina toda fragilizada’, disse Sidney para Luana. ‘O lado que as pessoas puderam ver meu, não foi um dos meus melhores lados’, respondeu Luana.