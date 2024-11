Na noite desta quarta-feira (30), Camila combinou uma estratégia de jogo com Flora. ‘Você tem que confirmar o que eu falar tá, eu vou estar de deboche, de maluca’, disse Camila. ‘Eu vou começar a falar que o Sacha me persegue, se ele voltar Fazendeiro, tenho certeza que ele vai me colocar no Lixo’, completou a influenciadora.