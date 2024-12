‘Eu vou puxar o Gui também’, dispara Flor para Albert Bressan | A Fazenda 16

Na tarde desta terça-feira (02), Flor Fernandez e Albert Bressan falaram sobre a possibilidade da apresentadora ser a mais votada e ir para a Roça. ‘Eu falo pra Luana, se eles votarem tudo em mim, eu vou puxar o Gui também’, disse Flor Fernandez. ‘Tanto e o Albert, se a gente for puxado, ou se a gente for, a gente vai puxar o Gui e se a gente tiver poder do veto, a gente veta ele’, respondeu Albert.