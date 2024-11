'Falsos, ardilosos e traíras', dispara Albert sobre Yuri, Sacha e Gui | A Fazenda 16

Albert desabafou com Vanessa sobre episódio que presenciou entre Flor e Sacha. Para o peão, a apresentadora sofreu 'pressão' dos grupos e não consegue se posicionar no jogo: 'Ser educado é uma coisa, ter posicionamento é outra', acrescentou. Albert refletiu então sobre rivalidade com Sacha, Yuri e Gui e disparou críticas aos peões: 'São falsos, ardilosos e traíras'.