Fazendeira pela segunda vez na temporada, Luana faz delegação de tarefas tranquila | A Fazenda 16

Luana venceu a Prova do Fazendeiro e conquistou o chapéu pela segunda vez na temporada. A influenciadora fez a delegação de tarefas na manhã desta quinta-feira (14). Ela colocou Yuri na vaca, Gui no touro, Sacha no cavalo, Flor nas mini-cabras, Flora nas ovelhas, Gilson nos porcos, Fernando nas aves, Vanessa na horta, Juninho na câmera-trato e Babi será a responsável por tirar o lixo. ‘É incrível ser bicampeã, a sensação é indescritível’, disse Luana durante a delegação.