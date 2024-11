Fazendeiro pela primeira vez, Gui faz delegação de tarefas | A Fazenda 16

Gui venceu a Prova do Fazendeiro e irá exercer a função pela primeira vez. Ele realizou a delegação de tarefas na manhã desta quinta-feira (21). Juninho irá fazer o trato da vaca, Albert do touro, Yuri do cavalo, Luana das mini-cabras, Sacha das ovelhas, Flor dos porcos e Vanessa das aves. Sidney irá cuidar da horta, Fernando irá tirar o lixo e Flora será a responsável pela câmera-trato. Ao fim da delegação, Gui ressaltou a importância dos peões ajudarem nas tarefas da Sede.