Na noite deste sábado (26), Fernanda disse que foi empurrada por Sacha Bali durante discussão do ator com Zé Love. A influenciadora simulou como aconteceu o episódio com a ajuda de sua amiga Babi Muniz. ‘Eu vi as mãos dele saindo’, disse Babi. ‘Na hora que você gritou, ele já colocou as mãos para trás’, disse Flora Cruz.