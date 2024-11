Fernando afirmou que pretende conversar com Gui sobre assuntos de fora do reality. Segundo o chef de cozinha, Fernanda tentou contar informações do ator, mas não deixou a ex-peoa fazer isso: 'Vou chamar ele e vou falar'. Gilsão declarou que presenciou cena e confirmou tentativa de Fê em proteger informações de Gui.