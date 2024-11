Fernando alerta Luana para ter cuidado com Sacha: 'O alvo da vez é vocês' | A Fazenda 16

Em conversa no campo, Fernando pediu a Luana para ter cuidado com Sacha. De acordo com o chef de cozinha, Sacha usa tudo que falam contra ele nas discussões no ao vivo. Para Fernando, Luana e Gizelly são os novos alvos dele, após conseguir a eliminação de Suelen na semana passada. O peão afirmou ainda que acredita que o jogo do ator é sempre tirar algum ex-aliado no lugar dele.