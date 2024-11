Fernando comenta último apontamento de Luana sobre ele | A Fazenda 16

Fernando revelou para Flora e Yuri que não gostou de ser citado por Luana no último apontamento. Ele achou a atitude da influenciadora muito aleatória e ressaltou que realmente não achou boa a ideia dela de acordar outros peões para perguntar sobre o trato dos animais, sendo que o caseiro da casa está disponível para ajudar. O cozinheiro ainda disse que seus aliados até zombaram dele, pelo fato dele ter protegido Luana no Grupinho e no final das contas ele foi apontado por ela.